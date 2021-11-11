Польша насчитала 20 тысяч прибывших в Белоруссию мигрантов

По данным польских властей, в Белоруссию прилетели до 20 тысяч мигрантов, желающих пересечь границу и попасть в Европейский союз. Об этом рассказал заместитель государственного секретаря в МИД Польши Павел Яблоньский в разговоре с газетой El Pais.

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Дипломат заявил, что численность мигрантов становится больше с каждым днем. Польские власти насчитали уже около пяти тысяч человек, прибывших к границе. Еще 20 тысяч прилетели в Белоруссию. Как утверждает Яблоньский, мигранты покупают путевки через белорусские туристические агентства.

«Кризис продлится как минимум несколько дней», — заключил дипломат.

Он добавил, что часть беженцев — около двух тысяч человек — находится в Польше под стражей.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Некоторые нелегалы были возвращены назад на линию границы. Поиски остальных продолжаются.