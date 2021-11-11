«Высосанная из пальца тема»:  Лавров о деятельности российских ЧВК в Африке

Информация западных СМИ о действиях российских частных военных компаний (ЧВК) на Африканском континенте не навредит имиджу России, Москва не имеет отношения к их услугам. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если кто-то считает, что раскручивание этой высосанной из пальца темы вредит имиджу Российской Федерации, я так не считаю. <...> Что касается в принципе феномена частных военных компаний, то мы не имеем отношения к деятельности каких-либо таких структур, которые созданы гражданами России", - сказал он.

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Говоря о беспокойстве стран Запада планами малийского правительства обратиться за услугами к российской ЧВК, Лавров подчеркнул, что этот вопрос находится исключительно в компетенции властей республики.

"По поводу сообщений о планах правительства Мали обратиться за услугами к частной военной компании из Российской Федерации, о чем премьер-министр Мали публично говорил на сессии Генеральной ассамблеи ООН, этот вопрос находится в исключительной компетенции законного правительства Мали", - сказал министр.

Как сообщил ранее Лавров, власти Мали обратились за помощью в борьбе с терроризмом к российской частной военной компании. На этом фоне ряд западных стран, прежде всего Франция, стали обвинять Россию в утверждении своего влияния в Западной Африке с помощью "наемников", якобы связанных с государством.

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера наращивает свое присутствие в Африке. Об этом заявило турецкое издание Clash Report в своем Twitter-аккаунте.

По данным издания, в настоящее время российские наемники в Африке занимаются не только подготовкой местных военных и обеспечением безопасности ряда высокопоставленных лиц, но и пытаются нарастить свое влияние другими способами. В частности, ЧВК Вагнера начала создавать дочерние компании, работающие в странах присутствия по местным законам. Через эти компании наемникам поставляют оружие и другие технические средства. Кроме того, пишет Clash Report, через подобные компании ЧВК Вагнера получает доступ к природным ресурсам африканских стран, в том числе к полезным ископаемым.

В конце сентября стало известно, что власти Мали обратились к российской ЧВК для содействия в борьбе с террористами. К какой именно ЧВК обратились власти республики, не уточнялось.

В сентябре 2020 года американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) раскрыл хронологию распространения российских ЧВК в мире начиная с 2014 года. Тогда сообщалось о присутствии российских наемников таких странах Африки, как Сенегал, Демократическая Республика Конго, Эсватини, Ливия, Египет, Судан, Южный Судан, Чад, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Бурунди, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мали, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Республика Конго.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» ответил на вопрос о частных военных компаниях (ЧВК) в Мали. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства подчеркнул, что ЧВК могут присутствовать в Мали. При этом они «не отражают интересов российского государства, и если они где-то находятся — не по поручению российского государства», указал он. Он обратил внимание на то, что это «частный бизнес, частные интересы, связанные в том числе с добычей там энергоресурсов, других ресурсов — золота, драгоценных камней».

Российский лидер подчеркнул, что если деятельность таких компаний начнет вступать в противоречие с интересами российского государства, то власти должны на это реагировать и будут это делать.

Мали передала Франции информацию, что власти африканской страны не заключали контракта с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщил в четверг глава МИД Мали Абдулайе Диоп на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы уже напрямую общались с французскими коллегами по этому вопросу. Я подтвердил, что никакого контракта в этой области подписано не было", - сказал он.

Министр указал, что Мали интересует не сотрудничество с частной военной компанией, а вопросы обеспечения безопасности территории страны.

"Малийские власти должны иметь возможность сами принимать решения, это наше право и наша ответственность", - добавил Диоп.

Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к данной сделке.

Как сообщил в начале октября официальный представитель Главного штаба ВС Франции полковник Паскаль Яни, французские спецподразделения, участвующие в антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля, не нашли в Мали никаких признаков присутствия ЧВК "Вагнер". Яни также отметил, что "не знает, заключали ли власти Мали соглашение с "Вагнером" или нет".

В Кремле не увидели противоречий с законодательством при оказании российскими ЧВК консультативных и охранных услуг, а вопрос изменения существующего законодательства о наёмничестве не стоит на повестке дня у президента России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит Telegram-канал РИА Новости.

Однако Песков не исключил совершенствования законодательства в этой сфере в будущем, сообщает ТАСС.

В данном случае, действительно, в законодательстве у нас нет никаких положений, которые регулировали бы эту деятельность, но, с другой стороны, есть ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные, охранные услуги, в том числе и за пределами нашей страны, — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что в этом нет «ничего противоречащего законодательству» РФ. По его словам, у этой деятельности может быть много аспектов и в случае выявления каких-то противоречий потребуется совершенствование законодательства. В то же время на вопрос, не противоречит ли деятельность подобных компаний Уголовному кодексу, Песков ответил, что эта тема не стоит на повестке дня президента.

Добавим, в настоящее время, согласно российскому законодательству, наёмничество (ст. 359 УК РФ) наказывается сроком от 3 до 15 лет.

Российских инструкторов частной военной компании (ЧВК) Вагнера обвинили в причастности к нарушениям прав человека, изнасилованиям и преследованию мирных жителей Центрально-Африканской республики (ЦАР). Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Отмечается, что пострадавшие от действий бойцов ЧВК запуганы и не обращаются в суды и правоохранительные органы.

Мы крайне обеспокоены запугиванием и недавними сообщениями о насильственном преследовании частных лиц и сообществ со стороны частных военных и охранников, — заявили эксперты ООН.

Отмечается, что «вагнеровцы» причастны к насильственному преследованию и запугиванию мирных жителей Центрально-Африканской Республики, а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств в этом государстве.

Тесно сотрудничая с местной полицией и военнослужащими ЦАР, российские инструкторы участвуют в задержании людей. Это означает, что жертвы часто не имеют доступа к правосудию, говорится в заявлении.

Сообщается, что организации стало известно о причастности российских наёмников к сексуальному насилию как над женщинами, так и мужчинами во многих регионах страны. Точное число пострадавших неизвестно, поскольку многие из них боятся обращаться за помощью, опасаясь возмездия.

В связи с этим ООН призывает правительство ЦАР «прекратить любые отношения с частным военным персоналом, особенно с группой Вагнера, и выполнять международные обязательства по привлечению нарушителей прав человека к ответственности.

Частные военные компании (ЧВК) нужны тем, для кого воевать — призвание. Такие люди не найдут себя в мирной жизни, считает военный блогер Владлен Татарский. Об этом он рассказал изданию Pravda.Ru.

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А если у человека природа воина? Ему нравится убивать врага. А ему говорят: «Ты можешь пойти слесарем в трамвайный парк». Тогда он начинает пить. Потому что нет такой жизни, какую он хотел бы. Должна каждая категория людей в России (я имею в виду, по призванию) найти себя. В ЧВК люди живут такой жизнью, где и они убивают, и их убивают. Такого человека нужно в первую очередь воспитывать. Чтобы молодой человек, который хочет приключений, не натворил глупостей, о которых пожалеет в 40 лет, — сказал Татарский.

Он рассказал, что военные бывших союзных республик уже воевали за деньги после распада СССР, причём даже друг против друга. Российские лётчики воевали за Эритрею, а белорусские за Эфиопию, белорусы также участвовали в военных действиях в Ливии.

То есть эта тема не поднималась, но она была. Наши использовали нерегулярные и регулярные формирования. В интересах России действовали в Абхазии. Перед первой чеченской войной использовались оппозиционные группы, им давали ребят-танкистов. На постсоветском пространстве Армения и Азербайджан использовали все группы наёмников. В Сербию все ехали просто по идейным или приключенческим соображениям, — рассказал блогер.