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Зеленский потерял за осень 10% рейтинга

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
43 минуты назад

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября упал на 10%, но он все же остается лидером в президентском рейтинге, следует из результатов опроса, проведенного соцгруппой «Рейтинг».

Зеленский потерял за осень 10% рейтинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 21,8% проголосовали бы за Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт группы.

По данным за сентябрь, Зеленский имел 31% поддержки. Довольны работой президента 33% опрошенных, а выразили недовольство 65%.

На втором месте в рейтинге находится бывший глава страны Петр Порошенко, его поддержали бы 14,5% опрошенных, на третьем – сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко с 11% голосов.

В списке также есть Юлия Тимошенко, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, экс-глава СБУ Игорь Смешко. Все они набрали больше 5% голосов.

Опрос проводился с 4 по 9 сентября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, кроме Донбасса, методом телефонного интервью. Участие в опросе приняли 5 тыс. респондентов.

Напомним, Зеленский возглавляет Украину с 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал 30,34% голосов, что вдвое больше голосов, набранных Петром Порошенко.

В мире,Выборы на Украине,
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