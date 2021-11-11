Лукашенко пригрозил перекрыть Европе газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может ответить на новые европейские санкции, перекрыв газопровод Ямал - Европа. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в последнее время российские поставки по этому газопроводу значительно увеличились.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что в МИД Белоруссии должны предупредить ЕС: «Если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать».

«Но это их дело. Закроют [границу] - пускай закрывают», - заключил он.

В ЕС президента Лукашенко обвиняют в развязывании «миграционной войны» в ответ на санкции Брюсселя. С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу.

Утром 8 ноября на белорусско-польской границе началось обострение. Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тысяч выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в Варшаве допускают возможность полной остановки движения через границу с Белоруссией.