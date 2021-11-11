В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

"Я в мире, параллельном твоему": испанец предсказал конец света

Елена Прошина
15 минут назад

Мужчина из Испании по имени Хавьер сказал в TikTok, что он якобы "последний человек на Земле", и предсказал гибель человечества к 2027 году. В доказательство он опубликовал видео, но интернет-пользователей оно не убедило. На его пророчество в TikTok обратило внимание издание The Mirror.

Испанец предсказал гибель человечества к 2027 году
Фото: ReutersReuters

В материале СМИ подчеркивается, что сам Хавьер уверяет пользователей соцсети, что он якобы "последний человек на Земле", а человечество исчезнет к 2027 году. В качестве "доказательства" своих слов мужчина опубликовал видеозапись якобы из 2027 года с изображением опустевших улиц.

"Просыпаюсь, всё меняется. Я в ловушке между 2021 и 2027 годами. Я нахожусь в мире, параллельном твоему", - подписал испанец опубликованное видео.

Тем не менее подписчики не поверили мужчине и разоблачили обман по "тёмным пятнам" на ролике.

"Посмотрите внимательно на темные пятна на перекрестке. Вы увидите какие-то движения. Похоже, что-то отредактировали", - написал один из пользователей TikTok.

Еще один комментатор обратил внимание на то, что в каждом публикации у Хавьера "разные руки".

Третий с иронией подметил посты в TikTok из будущего в прошлое, с использованием "интернета оттуда".
В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители