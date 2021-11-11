Испанец предсказал гибель человечества к 2027 году

Мужчина из Испании по имени Хавьер сказал в TikTok, что он якобы "последний человек на Земле", и предсказал гибель человечества к 2027 году. В доказательство он опубликовал видео, но интернет-пользователей оно не убедило. На его пророчество в TikTok обратило внимание издание The Mirror.

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В материале СМИ подчеркивается, что сам Хавьер уверяет пользователей соцсети, что он якобы "последний человек на Земле", а человечество исчезнет к 2027 году. В качестве "доказательства" своих слов мужчина опубликовал видеозапись якобы из 2027 года с изображением опустевших улиц.

"Просыпаюсь, всё меняется. Я в ловушке между 2021 и 2027 годами. Я нахожусь в мире, параллельном твоему", - подписал испанец опубликованное видео.

Тем не менее подписчики не поверили мужчине и разоблачили обман по "тёмным пятнам" на ролике.

"Посмотрите внимательно на темные пятна на перекрестке. Вы увидите какие-то движения. Похоже, что-то отредактировали", - написал один из пользователей TikTok.

Еще один комментатор обратил внимание на то, что в каждом публикации у Хавьера "разные руки".