Новый премьер Японии сделал заявление о России

Новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио продолжит стремиться к развитию отношений с Москвой на взаимовыгодной основе и к заключению мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава МИД Японии назвал особенно важным сотрудничество с Россией в политической, экономической и культурной сферах.

«Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон», - подчеркнул он.

Хаяси отметил, что Токио и Москва не должны перекладывать задачу подписания мирного договора «на плечи следующих поколений».

«Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей», - заключил он.

Президент России Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать мирный договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Россия и Япония «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Однако Ёсихидэ Суга, занимавший тогда должность генерального секретаря японского кабмина, заявил, что Токио придерживается прежней позиции и не будет заключать мирный договор до урегулирования территориального спора.

Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды. Москва отвергает притязания Токио.