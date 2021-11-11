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ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику

News.ru
19 минут назад

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили останется под домашним арестом. К такому решению пришёл Страсбургский суд по правам человека. Об этом на странице в социальной сети Facebook написал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
Фото: Vladimir Valishvili/Russian LookVladimir Valishvili/Russian Look

Страсбургский суд отклонил жалобу Саакашвили о переводе в частную клинику и требует прекращения голодовки, — написал министр.

По его словам, адвокаты Саакашвили обращались в суд с просьбой перевести его из тюремной больницы в гражданскую клинику, но ЕСПЧ отказал в этом и призвал завершить голодовку.

Правительство Грузии должно предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о здоровье и безопасности заявителя до 24 ноября 2021 года, — добавил Брегадзе.

Ранее стало известно, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси. Решение перевести объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику принял консилиум врачей. После этого местные СМИ распространили кадры отлетающего от тюрьмы вертолёта. Ни мать политика, ни его адвокаты не знали, куда увезли Саакашвили.

В мире,Михаил Саакашвили,ЕСПЧ,
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