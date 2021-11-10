США предостерегли Россию от "повторения ошибки 2014 года"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия может допустить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что «она сделала в 2014 году», пишет РИА Новости.
«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали», - сказал Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Он заявил, что в Вашингтоне не понимают намерения Москвы, но знают, «как она действует». Госсекретарь США также похвалил Украину за «сдержанность».
По его словам, Вашингтон поддерживает деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.
Блинкен также отметил «необычную военную активность» России рядом с границей с Украиной. По его словам, в США консультируются на эту тему с союзниками и партнерами.