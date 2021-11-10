США предостерегли Россию от "повторения ошибки 2014 года"

«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали», - сказал Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.