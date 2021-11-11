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«Не пугают»: Зеленский высказался о российских войсках возле Украины

Вечерняя Москваиещё 3
17 минут назад

Информация о наращивании Россией войск возле Украины не удивляет и не пугает Киев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не пугают»: Зеленский высказался о войсках РФ возле Украины
Фото: ТАССТАСС

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность из-за усиления «агрессивных действий» со стороны России. Так, ранее стало известно о том, что на восточной границе Украины появились российские войска.

— Надеюсь, теперь весь мир четко видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе. В то же время, скажем откровенно, такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Удивляет и пугает то, что это неожиданно стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, некоторых блогеров, которые подняли медиашумиху, — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части.

2 ноября СМИ сообщили, что воинские подразделения России, включая 1-ю гвардейскую танковую армию, в конце сентября якобы начали движение из пунктов своей постоянной дислокации. При этом заявлено, что страна стягивает свои войска к границе Украины, хотя Смоленская область с ней не граничит.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Министерство обороны,
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