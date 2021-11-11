Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе

«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьёзную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла её и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что её спровоцировали», — приводит РИА Новости слова Блинкена на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.