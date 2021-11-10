«С какого перепугу мы должны их брать к себе?»: предложение Берлина возмутило Киев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил Германии забрать к себе беженцев с белорусско-польской границы, передает ТАСС.
Таким образом Данилов отреагировал на предложение депутата от Социал-демократической партии Германии Нильса Шмида перенаправить поток мигрантов из Белоруссии на Украину.
«На заседании Совета национальной безопасности и обороны мы рассматривали это заявление господина Шмида. У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой (беженцев), по два, по три, по пять. Если мало места в бундестаге, (где) у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе и пусть они там находятся», - заявил секретарь СНБО.
Он пояснил, что не шутит, и такое предложение действительно прозвучало на заседании СНБО.
Данилов также возмутился тем, что немцы «начинают рассказывать», что Украине делать с мигрантами.
«С какого перепугу мы должны их брать к себе, если немцы о них должны заботиться?» - поинтересовался он.
8 ноября на польско-белорусской границе произошел наплыв мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Польские пограничники оценивают число мигрантов вблизи пограничной линии примерно в 5 тысяч человек.