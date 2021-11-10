«С какого перепугу мы должны их брать к себе?»: предложение Берлина возмутило Киев

«На заседании Совета национальной безопасности и обороны мы рассматривали это заявление господина Шмида. У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой (беженцев), по два, по три, по пять. Если мало места в бундестаге, (где) у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе и пусть они там находятся», - заявил секретарь СНБО.