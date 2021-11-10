В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

«Будьте готовы»: Ярош обратился к украинским националистам

Вероника Полынина
49 минут назад

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош призвал украинских националистов готовиться к скорой войне, передает Dialog.ua.

«Будьте готовы»: Ярош обратился к украинским националистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ярош обратился в Facebook к участникам Украинской добровольческой армии (организация признана в России экстремистской) с призывом «держать добровольческий строй».

«Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция опять будут нужны нашей Матери-Украине», - написал он.

По его словам, стране в любой момент может понадобиться помощь добровольцев в защите государственного суверенитета.

«Будьте готовы к защите государства!» - предупредил бывший лидер запрещенного в РФ «Правого сектора».

О том, что Дмитрия Яроша назначили советником главкома ВСУ, стало известно 2 ноября.

На Украине заявили об острой необходимости войны

Ранее Ярош прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе. Он выразил «солидарность с народом Польши в его борьбе с гибридной агрессией» РФ и призвал украинские власти помочь западному соседу.

В мире,Дмитрий Ярош,
164
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители