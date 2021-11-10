«Будьте готовы»: Ярош обратился к украинским националистам

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош призвал украинских националистов готовиться к скорой войне, передает Dialog.ua.
Ярош обратился в Facebook к участникам Украинской добровольческой армии (организация признана в России экстремистской) с призывом «держать добровольческий строй».
«Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция опять будут нужны нашей Матери-Украине», - написал он.
По его словам, стране в любой момент может понадобиться помощь добровольцев в защите государственного суверенитета.
«Будьте готовы к защите государства!» - предупредил бывший лидер запрещенного в РФ «Правого сектора».
О том, что Дмитрия Яроша назначили советником главкома ВСУ, стало известно 2 ноября.
Ранее Ярош прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе. Он выразил «солидарность с народом Польши в его борьбе с гибридной агрессией» РФ и призвал украинские власти помочь западному соседу.