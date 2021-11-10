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«Миграционная война». Стало известно, почему Меркель не позвонила Лукашенко

Вероника Полынина
1 час назад

В правительстве Германии объяснили, почему и.о. канцлера Ангела Меркель не позвонила напрямую президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы обсудить с ним миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой.

«Миграционная война». Почему Меркель не позвонила Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что после президентских выборов 2020 года Лукашенко не отвечал на попытки Берлина выйти на прямой контакт.

Кроме того, по словам Зайберта, руководство Германии считает, что Москва имеет влияние на Минск.

«По оценке германской стороны, российское правительство, российское руководство имеет влияние в Минске и на режим Лукашенко», - приводит ТАСС слова представителя кабмина ФРГ.

10 ноября и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и попросила его повлиять на Минск в связи с ситуацией с мигрантами.

Белорусы напуганы: мигранты заполонили Минск

В свою очередь, Владимир Путин предложил странам Евросоюза напрямую обсудить миграционные проблемы с Лукашенко.

В мире,Ангела Меркель,Штеффен Зайберт,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Правительство РФ,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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