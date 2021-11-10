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Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским

Елена Прошина
1 час назад

Позиция Минска в отношении Крыма остается прежней. Сейчас «полуостров является российской территорией». Такое заявление в интервью «РИА Новости» сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — приводятся в материале слова Макея.

Ранее в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем желании посетить полуостров. Его слова в Крыму посчитали признанием республики де-факто российской территорией, отмечает «РИА Новости».

Отметим, что после включения в состав России полуострова в 2014 году Белоруссия до настоявшего момента официально не признавала его территорией РФ.

В мире,Владимир Макей,Александр Лукашенко,МИД,РИА Новости,
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