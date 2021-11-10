Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским

Позиция Минска в отношении Крыма остается прежней. Сейчас «полуостров является российской территорией». Такое заявление в интервью «РИА Новости» сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — приводятся в материале слова Макея.
Ранее в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем желании посетить полуостров. Его слова в Крыму посчитали признанием республики де-факто российской территорией, отмечает «РИА Новости».
Отметим, что после включения в состав России полуострова в 2014 году Белоруссия до настоявшего момента официально не признавала его территорией РФ.