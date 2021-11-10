Мигранты рассказали, сколько заплатили за попадание в Белоруссию

Мигранты рассказали, сколько им пришлось заплатить, чтобы попасть к белорусско-польской границе, пишет RT в Телеграм-канале.

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По их словам, они попали в Белоруссию через Турцию. В посольстве Белоруссии в Анкаре они получили визы и рассчитывают, что теперь из Германии за ними придет транспорт, чтобы забрать их к себе.

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«Я заплатил за оформление виз для всех родственников: для себя, мамы, жены и брата — по $2600 за каждого. Нас здесь 12 человек — две семьи, $2600 — это за визу, медицинскую страховку и, как сказали в компании, за две недели проживания в гостинице. Но на третий день в отеле нам сказали, что срок нашего проживания закончился, и выставили нас на улицу», — рассказал один из мигрантов.

Другие мигранты рассказали РИА Новости, что в Белоруссию они приехали из Северного Ирака, Курдистана.

«Мы направлялись из Багдада в Дамаск. Из Сирии летели в Белоруссию. Путевка обошлась около четырех с половиной тысяч долларов. Некоторые снимали жилье в Минске. Люди все приехали в разное время, кто-то находился в Белоруссии с сентября, кто-то – только два дня как оказался здесь. Возвращаться обратно у нас нет денег», - рассказал один из мигрантов.

Все мигранты рассчитывают попасть из Белоруссии в Германию через Польшу. По их словам, Белоруссию как конечный пункт назначения они не рассматривают. Друг с другом мигранты общаются через Facebook.

"Мы там обсуждаем последние новости. Оттуда узнали, что нам направят гуманитарную помощь. Женщины писали об этом, потому что нам нужна вода для детей, чтобы приготовить смеси и молоко для питания", - рассказал мигрант.

Ситуация на белорусско-польской границе накалилась 8 ноября, когда там скопилось около 2 тысяч нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети. Все они хотели попасть в Евросоюз. Мигранты предприняли ряд попыток прорваться через заграждение, этому препятствовали польские силовики. Те, кто не смог прорваться через границу, разбили палаточный лагерь в районе погранперехода "Брюзги".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Белоруссию в государственном терроризме в связи с миграционным кризисом на границе, пишет РИА Новости.