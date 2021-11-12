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Покинувшие Крым украинские генералы остались без крыши над головой

News.ruиещё 2
1 час назад

Покинувшие Крым в 2014 году украинские военнослужащие, включая высокопоставленных офицеров, до сих пор вынуждены жить в отелях Министерства обороны, а после выхода на пенсию могут и вовсе оказаться на улице. Об этом сообщила депутат Верховной рады Елена Хоменко, её слова приводит РИА Новости.

Покинувших Крым украинских генералов оставили без крыши над головой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идёт, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой, — сказала депутат.

Приказ о выводе подразделений ВСУ из Крыма был подписан 24 марта 2014 года и. о. президента Украины Александром Турчиновым. На момент присоединения Крыма к России, там находились более 20 тысяч украинских военнослужащих. На материк вернулись около шести тысяч человек.

Крым вошёл в состав России весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией.

По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее украинский генерал призвал готовиться к «народной войне» с Россией.

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