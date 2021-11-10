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Варшава пригрозила Минску полным закрытием границы

Алиса Селезнёва
1 час назад

В случае усугубления миграционного кризиса Польша готова пойти на полное закрытие движения через польско-белорусскую границу. Об этом Wirtualna Polska заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Варшава пригрозила Минску полным закрытием границы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В дальнейших сценариях учитывается полное закрытие границы. Такая угроза существует, если власти Белоруссии не прекратят гибридную войну», - пояснил он.

При этом представитель правительства Польши подчеркнул, что соответствующее информация уже доведена до сведения белорусских властей.

«К сожалению, никакой обратной связи пока нет», - заметил Петр Мюллер.

Утром 8 ноября беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей и попытались сломать пограничные заграждения. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь в приграничном районе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. мигрантов, а непосредственно на границе - около четырех тысяч.

При этом мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, заявили, что готовы ждать открытия границы, даже если у них закончатся еда и вода, и умереть, но не возвращаться домой. В ЕС возложили ответственность за миграционный кризис на Белоруссию, а также призвали ввести против Минска новые санкции.

В мире,Петр Мюллер,ЕС,
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