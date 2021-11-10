«Он не может ходить в школу»: ребенка-инвалида в лагере беженцев показали на видео

Мальчик-инвалид Темен из Курдского автономного района Ирака со своей матерью оказался в числе беженцев, находящихся сейчас на белорусско-польской границе. Женщина рассказала, с какими сложностями они столкнулись на родине из-за заболевания сына. Видеозапись публикует российское видеоагентство Ruptly.
«После рождения у него обнаружилось заболевание ног. Мы очень старались попасть на лечение за рубежом, но нам не разрешили покинуть страну. Нам пришло приглашение на лечение в Германии, но мы не могли покинуть Курдистан [Курдский автономный район Ирака]», – сообщила мать ребенка.
Поскольку местные врачи не смогли справиться с болезнью мальчика, ему впоследствии ампутировали ноги.
«Жить в Курдистане довольно сложно, он не может ходить в школу или играть на детской площадке. Другие дети издеваются над ним из-за инвалидности», – поделилась переживаниями женщина.
Напомним, в минувший понедельник тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к границе Польши со стороны Белоруссии. Польские силовики пресекают попытки мигрантов преодолеть заграждения.