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«Он не может ходить в школу»: ребенка-инвалида в лагере беженцев показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Мальчик-инвалид Темен из Курдского автономного района Ирака со своей матерью оказался в числе беженцев, находящихся сейчас на белорусско-польской границе. Женщина рассказала, с какими сложностями они столкнулись на родине из-за заболевания сына. Видеозапись публикует российское видеоагентство Ruptly.

«После рождения у него обнаружилось заболевание ног. Мы очень старались попасть на лечение за рубежом, но нам не разрешили покинуть страну. Нам пришло приглашение на лечение в Германии, но мы не могли покинуть Курдистан [Курдский автономный район Ирака]», – сообщила мать ребенка.

Поскольку местные врачи не смогли справиться с болезнью мальчика, ему впоследствии ампутировали ноги.

«Жить в Курдистане довольно сложно, он не может ходить в школу или играть на детской площадке. Другие дети издеваются над ним из-за инвалидности», – поделилась переживаниями женщина.

Напомним, в минувший понедельник тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к границе Польши со стороны Белоруссии. Польские силовики пресекают попытки мигрантов преодолеть заграждения.

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