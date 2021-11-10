«Он не может ходить в школу»: ребенка-инвалида в лагере беженцев показали на видео

«После рождения у него обнаружилось заболевание ног. Мы очень старались попасть на лечение за рубежом, но нам не разрешили покинуть страну. Нам пришло приглашение на лечение в Германии, но мы не могли покинуть Курдистан [Курдский автономный район Ирака]», – сообщила мать ребенка.