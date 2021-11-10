Преемник Меркель отказался от «особых отношений» с Россией

«Я не считаю правдоподобным ни один сценарий, при котором у России хорошие особые отношения с Германией и в то же время сложные отношения со всем Европейским союзом», — процитировал Фальтер слова Шольца, которые он произнес на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году.