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Bild: новый канцлер Германии не будет выстраивать с Россией «особые отношения»

Газета.Ru
44 минуты назад

Избранный канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет выстраивать с Россией «особые отношения», как в свое время делал федеральный канцлер и его однопартиец Шольца Герхард Шредер, заявил профессор политики Майнцского университет Юрген Фальтер в интервью газете Bild.

Преемник Меркель отказался от «особых отношений» с Россией
Фото: WikipediaWikipedia

«Шольц тоже крутой парень. Вопрос больше в том, связаны ли его руки с Москвой его партией: лидер парламентской группы Мютених — пацифист, который хочет демонтировать Бундесвер, а не улучшить его оснащение. В СДПГ также есть сильная пророссийская парламентская группа», — пояснил Фальтер.

Он отметил, что Шольц сможет также успешно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным, как это делала канцлер Ангела Меркель.

«Я не считаю правдоподобным ни один сценарий, при котором у России хорошие особые отношения с Германией и в то же время сложные отношения со всем Европейским союзом», — процитировал Фальтер слова Шольца, которые он произнес на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году.

Ранее Ангела Меркель напомнила, что ее мнение не влияет на выбор канцлера Германии.

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В мире,Юрген Фальтер,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Герхард Шредер,Владимир Путин,ЕС,Bild,
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