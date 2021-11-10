В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Украина может закрыть границы с Белоруссией

Елена Прошина
5 минут назад

Олег Тягнибок, экс-депутат Верховной рады и лидер украинской националистической партии «Свобода», предложил закрыть границу Украины с Белоруссией. Он уверен, что мигранты на белорусско-польской границе могут стать «орудием оккупации» России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На Украине предложили закрыть границы с Белоруссией
Фото: РамблерРамблер

По его словам, действовать необходимо срочно и всесторонне. Среди необходимых мер экс-депутат выделил закрытие границы, усиление военной обороны и введение режима ЧП на прилегающих территориях. Также он посоветовал потребовать от международных партнеров защиты и реальной помощи. Если сразу не предпринять необходимых мер, ситуация выйдет из-под контроля.

«Нельзя терять время, иначе завтра может быть поздно», — отметил Тягнибок.

Он уверяет, что мигранты могут стать инструментов для «гибридной войны» России, а 12 пропускных пунктов на украинско-белорусской границе — «точками вторжения».

Ранее стало известно, что польская полиция задержала автобус немецких активистов из гуманитарных инициатив Seebrücke Deutschland и LeaveNoOneBehind. Они держали путь на границу с Белоруссией, чтобы помочь мигрантам. Изначально активисты планировали также привезти мигрантов в Германию, однако МВД ФРГ предупредило, что за подобные действия могут привлечь к правовой ответственности.

В мире,Олег Тягнибок,Верховная Рада,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители