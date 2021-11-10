На Украине предложили закрыть границы с Белоруссией

Олег Тягнибок, экс-депутат Верховной рады и лидер украинской националистической партии «Свобода», предложил закрыть границу Украины с Белоруссией. Он уверен, что мигранты на белорусско-польской границе могут стать «орудием оккупации» России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, действовать необходимо срочно и всесторонне. Среди необходимых мер экс-депутат выделил закрытие границы, усиление военной обороны и введение режима ЧП на прилегающих территориях. Также он посоветовал потребовать от международных партнеров защиты и реальной помощи. Если сразу не предпринять необходимых мер, ситуация выйдет из-под контроля.

«Нельзя терять время, иначе завтра может быть поздно», — отметил Тягнибок.

Он уверяет, что мигранты могут стать инструментов для «гибридной войны» России, а 12 пропускных пунктов на украинско-белорусской границе — «точками вторжения».