"Новый тип войны": Польша оценила ситуацию с мигрантами у своих границ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе новым типом войны. Об этом политик написал на своей странице Facebook.

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"То, с чем мы имеем дело - это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ являются боеприпасами", - говорится в сообщении.

Ранее группировку польских силовиков на границе с Белоруссией увеличили до 15 тыс. человек. Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.