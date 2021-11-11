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Премьер Польши сравнил мигрантов с "боеприпасами"

Газета.Ruиещё 5
28 минут назад

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе новым типом войны. Об этом политик написал на своей странице Facebook.

"Новый тип войны": Польша оценила ситуацию с мигрантами у своих границ
Фото: BelTA/via ReutersBelTA/via Reuters

"То, с чем мы имеем дело - это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ являются боеприпасами", - говорится в сообщении.

Ранее группировку польских силовиков на границе с Белоруссией увеличили до 15 тыс. человек. Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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