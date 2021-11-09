«Возможно втягивание России»: будут ли воевать Баку и Ереван

Год назад закончилась Вторая Карабахская война подписанием соглашения о перемирии при посредничестве Москвы. В результате Баку вернул под свой контроль территории, которые были утеряны в начале 1990-х годов. При этом в Армении за последний год нередко звучат призывы к реваншу. «Газета.Ru» узнала у депутатов из обеих стран, видят ли они угрозу новой войны за Карабах.

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Депутат Национального собрания Азербайджана от правящей партии «Новый Азербайджан» Айдын Мирзазаде выразил уверенность, что новой войны из-за действий Баку не будет.

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«Мы решили вопрос в соответствии с международным правом и территориальной целостностью страны. Но как поступит Армения — трудно сказать. Возможно, там решат, что претензии к территориям соседних государств не приводят к добру, и от этого Армения ничего не выиграет. И тогда пойдут на мирное соглашение с Азербайджаном.



Но, возможно, что вверх возьмут реваншистские настроения, и армяне попытаются вернуть когда-то захваченные азербайджанские территории. В таком случае они получат еще сильнее отпор, чем в ходе последней войны»,— сказал Мирзазаде «Газете.Ru».

Политик добавил, что претензий к российским миротворцам с азербайджанской стороны на данный момент нет, и отказался говорить о возможном продлении их мандата после 2025 года.

Другой азербайджанский депутат и коллега по партии Мирзазаде Самед Сеидов начал свою речь с напоминания, что для Баку «Нагорного Карабаха больше не существует».

«Год назад был подписан исторический документ между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, который положил начало новому процессу мирного строительства всех коммуникаций. Он несет огромный положительный заряд. Если кому-то в Армении хочется думать по-другому, — это их дело. Но, мне кажется, что альтернативы мирному развитию, добрососедству, и — самое главное — окончанию реваншистских настроений нет. Чем быстрее это поймут в Армении, тем будет легче всем азербайджанцам в Карабахе.

Армения подписала договор о капитуляции, о чем еще можно тут говорить?» — заявил Сеидов.

Депутат от оппозиционной фракции «Айастан» («Армения») Армен Рустамян в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не стоит забывать, что Нагорный Карабах никогда до 2020 года не был в составе независимого Азербайджана. При этом парламентарий назвал три условия того, чтобы армяне продолжали жить в Карабахе.

«Первое, что нужно — исключить Нагорный Карабах из состава Азербайджана, потому что иначе никто из армян не останется на этих территориях. Второе — исключить анклавность Нагорного Карабаха, так как она приведет к тому же результату — изгнанию армян.



Третье — Нагорный Карабах должен иметь право на самозащиту и обеспечить систему безопасности. Здесь главную роль играет присутствие российских миротворцев. Никто не должен поднимать вопрос о них, пока до конца не будет гарантирована безопасность проживания там армян», — считает Рустамян.

При этом депутат раскритиковал руководство Армении за то, что оно целиком возложило проблему безопасности территории НКР на российские силы.

«Для нас, как оппозиции, это неприемлемо. Мы думаем, что Армения тоже должна восстанавливать свое право быть гарантом безопасности народа Нагорного Карабаха и его независимости», — сказал он.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев выразил мнение «Газете.Ru», что вероятность новой войны в Карабахе исключать нельзя.

«Но вовсе не потому, что этого хочет Армения. На самом деле войны не хочет ни одна из сторон. Азербайджан — потому что в новую войну возможно втягивание России. Это крайне невыгодно для них. Армения же до сих пор не восстановила полностью вооруженные силы.



Но из этого не следует, что она не начнется. Она может начаться в силу каких-то внутриполитических причин в обеих странах и вмешательство внешних игроков, прежде всего, Турции», — считает эксперт.

По мнению Евсеева, Азербайджан не смог достичь за год тех целей, которыми много лет грезила официальная пропаганда.

«Это подталкивает их на эскалацию. Они ведь хотели заселить территорию Карабаха азербайджанцами, чего не происходит. Ресурсы Азербайджана стремительно уменьшаются из-за сокращения добычи нефти, объем добычи газа относительно невысок. Армия тоже требует финансирования. Идеология не сработала, и чтобы поддерживать авторитет среди населения, надо продолжать конфронтацию. Больше предложить своему населению Баку, видимо, нечего», — выразил мнение Евсеев.

Армению же к новой войне может подтолкнуть ее внутриполитический кризис, считает аналитик.