Анонсирован второй сезон «Игры в кальмара»

Южнокорейский режиссёр Хван Дон-хёк, автор популярного сериала «Игра в кальмара», официально анонсировал второй сезон шоу. Работа над сценарием уже идёт, но дата выхода продолжения на экраны пока не известна, сказал он Associated Press. Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась на Netflix в сентябре 2021 года. Сериал стал самым успешным в истории стримингового сервиса.

Фото: Netflix Netflix

«Сон Ги-хун (главный герой первого сезона "Игры в кальмара". — Прим. "Секрета") ещё вернётся и сделает кое-что для мира», — заверил Хван Дон-хёк.

Создатель «Игры в кальмара» рассказал, что давление фанатов было настолько сильным, что они просто не оставили создателям другого выбора, как снять продолжение. По словам Хвана, он уже начал обдумывать сценарий. Однако говорить о том, когда второй сезон выйдет на экраны, пока преждевременно.

Ранее Хван Дон-хёк пожаловался, что не получил от Netflix никаких дополнительных бонусов за создание проекта, ставшего мегапопулярным. По его словам, он был настолько физически, морально и эмоционально истощён работой над сериалом, что просто не подумал об этом. Позже вице-президент Netflix Дин Гарфилд сообщил, что компания ведёт переговоры со съёмочной группой о выплате премий. Однако сумму вознаграждения он не раскрыл.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября. Шоу, рассказывающее об участниках тайного турнира на выживание, стало самым популярным в истории стримингового сервиса. Netflix заработала на нём около $900 млн, при том что производство всех 9 серий обошлось в $21,4 млн.