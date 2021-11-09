На Украине предложили закрыть границу с Белоруссией

Мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, могут попытаться перейти украинскую границу, в связи с чем Киеву следует ее заблаговременно закрыть. Такое мнение во вторник выразил лидер украинской националистической партии "Свобода", экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок.

Фото: Reuters Reuters

"Ситуация очень серьезная и опасная. Для Украины прежде всего <...> Поэтому действовать нужно немедленно и комплексно. Закрывать границу", - написал он в Facebook.

Тягнибок пояснил, что на украинско-белорусской границе расположены 12 пропускных пунктов, "то есть 12 горячих точек, которые могут стать местами вторжения".

Помимо закрытия границы, по мнению националиста, украинской власти также необходимо "усиливать военную защиту, вводить чрезвычайное положение в близлежащих районах, требовать реальную защиту и помощь от международных партнеров". При этом Тягнибок выступил с утверждением, что к миграционному кризису на белорусско-польской границе причастна Россия.

"Потому что президент Польши - единственный в Евросоюзе, посмевший откровенно выступить против "Северного потока - 2", - аргументировал он свою позицию.

Глава партии раскритиковал отсутствие реакции президента Украины Владимира Зеленского на происходящее в Белоруссии, заявив, что украинский лидер "не то чтобы закрыть, но и хотя бы усилить украинскую границу не спешит". Кроме того, добавил Тягнибок, Украина вместо разрыва связей с Белоруссией закупает у нее электроэнергию.