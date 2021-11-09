В Грузии назначили суд над Саакашвили

Первое заседание суда по делам в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назначено на 12:00 мск 10 ноября. Как сообщает РИА Новости, суд рассмотрит дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 и о погроме телекомпании «Имеди».

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Напомним, что 1 октября в Грузии арестовали экс-президента Михаила Саакашвили. Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по некоторым из них уже был осужден заочно.

В частности, за коррупцию и злоупотребление служебным положением политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы. По делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили Саакашвили получил шесть лет лишения свободы и три года лишения свободы.

Кроме того, экс-президент является фигурантом дела о растрате средств из госбюджета.