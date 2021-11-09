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Мигранты заполонили Минск

Мария Иванова
47 минут назад

Мигранты с Ближнего Востока, пытающиеся попасть через Белоруссию в ЕС, заполонили Минск. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали жители города.

Белорусы напуганы: мигранты заполонили Минск
Фото: ReutersReuters

«В Минск продолжают прибывать мигранты. Их очень много. У меня знакомые живут в Бресте, там тоже полно мигрантов, которые еще не покинули город», - заявил один из собеседников газеты.

Представитель министра по работе польских спецслужб Станислав Жарын рассказал GazetaPrawna.pl, что в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. мигрантов с Ближнего Востока. По оценкам польских властей, с 9 ноября на границе находятся около 4 тыс. мигрантов.

«Мы имеем дело с эскалацией пограничного кризиса. Мы знаем, что мигранты, которых привели к самой границе, в основном в районе Кузницы-Бялостоцкой, разбили лагеря. Мы ожидаем, что обострение вблизи границы будет продолжаться в течение многих дней», - подчеркнул Жарын.

Собеседник «МК» заявил, что в Минске он постоянно сталкивается с большими группами мигрантов у станции метро «Немига», еще одно место их дислокации - ТЦ «Галерея» в центре города, рядом с ТЦ постоянно дежурят машины, забирающие и куда-то увозящие приезжих.

«Конкретный поток [мигрантов] пошел с середины сентября. Видел даже таборы по 300-500 человек. Среди которых были и молодые, и старые, и семьи с детьми», - рассказал он.

Утром 8 ноября беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе.

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В Польше ситуацию называли «миграционной войной», объявленной Александром Лукашенко ЕС в ответ на санкции. С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу.
В мире,Александр Лукашенко,ЕС,Московский комсомолец,
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