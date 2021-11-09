На границе Польши прозвучали выстрелы

На белорусско-польской границе, где скопились мигранты, были слышны выстрелы со стороны Польши. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

8 ноября сотни беженцев прошли через территорию Белоруссии и приблизились к границе с Польшей. В СМИ появились видео колонны мигрантов, которая шла вдоль дороги к границе. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин констатировал, что «началась крупнейшая попытка массового силового проникновения на территорию Польши». Вечером появилась информация о выстрелах на белорусско-польской границе.

«Стрельба была слышна с польской стороны», - заявил Бычковский.

При этом в Государственном пограничном комитете предупредили, что не исключают провокационных действий польских силовиков для оправдания применения физической силы к мигрантам, учитывая «заявления официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы», пишет БелТА.