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На границе Польши прозвучали выстрелы

Алиса Селезнёва
1 час назад

На белорусско-польской границе, где скопились мигранты, были слышны выстрелы со стороны Польши. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

8 ноября сотни беженцев прошли через территорию Белоруссии и приблизились к границе с Польшей. В СМИ появились видео колонны мигрантов, которая шла вдоль дороги к границе. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин констатировал, что «началась крупнейшая попытка массового силового проникновения на территорию Польши». Вечером появилась информация о выстрелах на белорусско-польской границе.

«Стрельба была слышна с польской стороны», - заявил Бычковский.

При этом в Государственном пограничном комитете предупредили, что не исключают провокационных действий польских силовиков для оправдания применения физической силы к мигрантам, учитывая «заявления официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы», пишет БелТА.

Костры, войска, вертолеты. Кризис на границе Польши и Белоруссии

В свою очередь сегодня МИД Польши призвал ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных «к чудовищной гибридной атаке» на границе с Белоруссией.

В мире,Видео,Антон Бычковский,МИД,РИА Новости,
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