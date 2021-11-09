Обзор иноСМИ: новые обвинения против РФ и угроза США от С-400

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Россию снова винят в росте цен на газ

Британская газета Financial Times рассказала, что 8 ноября европейские цены на газ снова подскочили, так как трейдеры «почти не увидели» свидетельств, что Россия готовится к увеличению экспорта в регион. При этом «Газпром» начал заполнять некоторые хранилища на континенте.

Эксперт консалтинговой компании IHS Markit Лоран Русецкас заявил, что Россия «сделала то, что обещала» - нарастила поставки, но «в очень ограниченных масштабах». По его мнению, цены начнут активно снижаться, если РФ вернется к краткосрочным аукционам, как это было в прошлые годы. На торгах 8 ноября стоимость газа превысила 80 евро за мегаватт-час после краткосрочного снижения до 76,50 евро.

Чем российские С-400 угрожают США

Китайский портал Sina.com назвал российскую систему противоракетной обороны С-400 беспрецедентной, очень мощной и представляющей серьезную угрозу для ВВС США. Издание отметило, что это одна из редких систем, способных противостоять американскому самолету радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Это было доказано на поле боя в Сирии: подавление С-400 оказалось практически неэффективным, из-за нее Growler не мог приблизиться к цели ближе чем на 400 километров. Это означает, что в пределах эффективности боевого радиуса действия С-400 военным самолетам США (если речь не идет о невидимках) приходится держатся подальше от российской системы.

Франция и Германия встали на сторону России в Донбассе

Автор американского издания The Hill Дуг Клейн заявил, что Франция и Германия, «кажется, забыли, кто стоит за конфликтом России с Украиной». Так Клейн прокомментировал недавние события в Донбассе, в результате которых Франция и Германия осудили применение Украиной турецкого беспилотника Bayraktar.

Клейн заявил, что применению боевого беспилотника Киевом предшествовал обстрел, устроенный ополченцами Донбасса, в результате которого один украинский военный погиб, а другой был ранен. По его мнению, «очень странно, что Франция и Германия отреагировали на это именно так, учитывая серьезное неравенство сил и сдержанность, которую демонстрируют украинские военные, когда их провоцируют».

Северная Корея оказалась ближе к ядерному оружию, чем ожидалось

У КНДР оказался больший потенциал по получению базовых компонентов для создания ядерных бомб, чем считалось ранее. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на новое исследование Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета.

Речь, в частности, идет о масштабном производстве урана. Данные исследователей основаны на анализе спутниковых снимков оборудования и размеров объекта единственного подтвержденного уранодобывающего комплекса КНДР в округе Пхонсан. Кроме того, эксперты отслеживали уровни обезлесения для изучения горнодобывающей деятельности с 2017 по 2020 год. Разрыв между потенциальным и фактическим производством может указывать на то, что Пхеньян удовлетворен текущими уровнями добычи, отмечается в исследовании.

В Польше предупредили Белоруссию о жертвах с обеих сторон

Польский военный эксперт Ежи Калицкий прокомментировал ситуацию на границе Польши и Белоруссии, где началось противостояние мигрантов с военными, заявив, что подобных волнений не было с 1939 года, сообщают украинские «Вести». Замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что белорусские власти стремятся к эскалации, которая может привести к жертвам с обеих сторон.