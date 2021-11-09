Литва введет режим ЧС на границе с Белоруссией

Литва вводит режим чрезвычайного положения в районах, приближенных к границе с Белоруссией. Соответствующее решение одобрило правительство страны.

«Решение принято с учетом обострения ситуации в районе границы. Передаем его на утверждение парламента», — передает RT слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

Ранее из-за ситуации с мигрантами Польша и Литва повысили готовность своих войск на границе с Белоруссией. Власти Литвы заявили о намерении построить забор на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов, пишет «Федеральное агентство новостей».