Литва вводит режим ЧС на границе с Белоруссией

Власти Литвы одобрили введение режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах. Как сообщает литовский телеканал LRT, теперь инициативу должны одобрить в парламенте.

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Ожидается, что режим ЧП будет введен сроком на один месяц в 5 км от границы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов — в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Напомним, что введение режима произошло на фоне беспорядков на границе Белоруссии и Польши, где тысячи мигрантов пытаются прорваться на польскую территорию через пограничные заграждения. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находятся около 3-4 тыс. беженцев.

При этом в белорусской погранслужбе заявили, что на подобный шаг мигрантов в сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.