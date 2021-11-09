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Литва вводит режим ЧС на границе с Белоруссией

Елена Прошина
59 минут назад

Власти Литвы одобрили введение режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах. Как сообщает литовский телеканал LRT, теперь инициативу должны одобрить в парламенте.

Литва вводит режим ЧС на границе с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что режим ЧП будет введен сроком на один месяц в 5 км от границы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов — в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Напомним, что введение режима произошло на фоне беспорядков на границе Белоруссии и Польши, где тысячи мигрантов пытаются прорваться на польскую территорию через пограничные заграждения. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находятся около 3-4 тыс. беженцев.

При этом в белорусской погранслужбе заявили, что на подобный шаг мигрантов в сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Через некоторое время руководство погранслужбы Литвы усилило охрану границы с Белоруссией и заявило, что готово «к потенциальным сценариям», при которых беженцы попытаются пробраться на территорию страны. Кроме того, охрану своей границы усилила и Польша — теперь ее сторожат до 12 тыс. человек.

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