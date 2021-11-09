Политолог оценил риск потери Украиной территорий

«Все будет зависеть от того, как поведет себя украинская сторона, — считает Жарихин. — Если они будут затягивать выполнение Минских соглашений бесконечно долго, не исключаю и предложенный сценарий. Пока Россия не расположена признавать республики Донбасса сию секунду, но, если Украина продолжит такую же неконструктивную риторику, все возможно. И дело не в том, что кто-то перейдет в наступление, а в том, что такие же настроения, как в ДНР, ЛНР могут возникнуть и в некоторых восточных регионах, а в результате все закончится так же, как в Крыму».