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Политолог оценил риск потери Украиной территорий

Lenta.ruиещё 2
55 минут назад

В случае если Украине продолжит не выполнять Минские соглашения и продолжать вести агрессивную политику, страна может лишиться не только территорий Луганской и Донецкой областей, но и некоторых восточных регионов по крымскому сценарию, считает политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что дальнейшее развитие событий зависит исключительно от действий украинских властей.

Политолог оценил риск потери Украиной территорий
Фото: ReutersReuters

Политолог Андрей Головачев ранее заявил, что Украина может лишиться ряда территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Специалист считает, что после этого шага России ранее непризнанные республики предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

«Все будет зависеть от того, как поведет себя украинская сторона, — считает Жарихин. — Если они будут затягивать выполнение Минских соглашений бесконечно долго, не исключаю и предложенный сценарий. Пока Россия не расположена признавать республики Донбасса сию секунду, но, если Украина продолжит такую же неконструктивную риторику, все возможно. И дело не в том, что кто-то перейдет в наступление, а в том, что такие же настроения, как в ДНР, ЛНР могут возникнуть и в некоторых восточных регионах, а в результате все закончится так же, как в Крыму».

Жарихин подчеркнул, что Украина не отдаст эти территории легко, ситуация может оказаться крайне напряженной и неоднозначной.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В мире,Владимир Жарихин,Сергей Никифоров,Институт стран СНГ,Lenta.ru,
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