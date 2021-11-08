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На Украине предложили «грохнуть» Германию из-за «Северного потока — 2»

Вечерняя Москва
26 минут назад

Германия обязана заплатить Украине за запуск трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник, 8 ноября.

На Украине предложили «грохнуть» Германию из-за «Северного потока — 2»
Фото: EPAEPA

— Их надо взять за ворот и сказать: «Немцы, а теперь приходите, это теперь ваша ответственность, и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой, — рассказал политик.

Каждый, по его словам, должен платить по счетам. Лучшее, что может сделать Киев, это «грохнуть» немцев за газопровод.

Строительство комплекса чистой энергетики, как уточнил дипломат, нужно организовать в рамках общего менеджмента двух стран. Украина будет вкладывать в это деньги, а Германия — контролировать, чтобы все не разворовали, отметил Климкин на YouTube-канале политолога Юрия Романенко.

5 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы усугубить энергетический кризис. Дефицит газа на европейском рынке говорит о том, что новые маршруты не гарантируют увеличения поставок топлива в регион, заключил министр.

В мире,Дмитрий Кулеба,Юрий Романенко,Павел Климкин,МИД,
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