В США рассказали, как Байден "повеселил Путина"

Кардилло предположил, что Байден «развеселил» своим выступлением лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, в адрес которых он допустил несколько колкостей.

Так, Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Владимира Путина из-за того, что они не приехали на климатический саммит в Глазго. Он заявил, что китайский лидер «обошел стороной» «гигантскую проблему» изменения климата и не может претендовать на роль лидера, поступая подобным образом. Кроме того, президент США заявил, что у Путина «серьезные климатические проблемы».