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В США рассказали, как Байден "повеселил Путина"

Вероника Полынина
1 час назад

Американский журналист Джон Кардилло назвал позором выступление президента США Джо Байдена на 26-й всемирной конференции ООН по климату (COP26) в Глазго.

В США рассказали, как Байден "повеселил Путина"
Фото: EPAEPA

«Это позор на весь мир», - написал Кардилло в твиттере.

Кардилло предположил, что Байден «развеселил» своим выступлением лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, в адрес которых он допустил несколько колкостей.

Обама раскритиковал Путина

Так, Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Владимира Путина из-за того, что они не приехали на климатический саммит в Глазго. Он заявил, что китайский лидер «обошел стороной» «гигантскую проблему» изменения климата и не может претендовать на роль лидера, поступая подобным образом. Кроме того, президент США заявил, что у Путина «серьезные климатические проблемы».

«У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать», - сказал Байден.

Комментируя высказывание американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что климатические действия России «носят последовательный характер» и «не имеют цели быть приуроченными к какому-то мероприятию».

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