Белоруссия использует "гибридную тактику" в виде нелегальных мигрантов на границе с ЕС. Об этом заявил журналистам представитель НАТО, сообщает "Интерфакс".

"Использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики является недопустимым", - отметил представитель альянса.

В НАТО обеспокоены происходящим на границе Белоруссии и Польши и следят за развитием ситуации.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе.

Польское минобороны сообщает, что не менее десяти мигрантов-мужчин забрасывали охраняющих границу военных бутылками и камнями. В Кремле отмечают, что "на плечи белорусских властей ложится тяжкий груз".

При этом в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что "белорусская сторона принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали".