В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

В НАТО прокомментировали ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Газета.Ru
45 минут назад

Белоруссия использует "гибридную тактику" в виде нелегальных мигрантов на границе с ЕС. Об этом заявил журналистам представитель НАТО, сообщает "Интерфакс".

"Использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики является недопустимым", - отметил представитель альянса.

В НАТО обеспокоены происходящим на границе Белоруссии и Польши и следят за развитием ситуации.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе.

Польское минобороны сообщает, что не менее десяти мигрантов-мужчин забрасывали охраняющих границу военных бутылками и камнями. В Кремле отмечают, что "на плечи белорусских властей ложится тяжкий груз".

При этом в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что "белорусская сторона принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали".

Литва и Польша стягивают войска к границе с Белоруссией

Белорусские пограничники сообщили, что оцепление на границе с их стороны снято. Они также заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

В мире,Видео,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители