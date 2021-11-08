Литва стягивает войска к границе с Белоруссией из-за скопления мигрантов. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции глава МВД страны Агне Билотайте, передает агентство Reuters.

Билотайте не уточнила численность войск, направленных к границе с Белоруссией и Польшей, отмечает агентство.

МВД также предложит ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией с перемещением больших групп нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки к границе Польши.

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"С учетом обострения ситуации в районе границы мы предложим правительству обсудить введение в приграничных районах чрезвычайного положения", - сказала Билотайте.

Сейчас в связи с миграционным кризисом в Литве действует более мягкий режим чрезвычайной ситуации.

Власти Польши увеличили число охраняющих границу представителей силовых структур и готовы к наплыву нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом заявил в понедельник в Twitter глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Мы ведем мониторинг ситуации в Кузнице уже несколько дней и готовы к любым сценариям. Жесткая защита границы - наш приоритет. Мы увеличили число сотрудников пограничной охраны, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности", - написал министр.

В полную готовность оказывать военным и пограничникам поддержку приведены Войска территориальной обороны (ВТО) Польши - добровольческие формирования, созданные по примеру Национальной гвардии. Мобилизованы три бригады на востоке страны.

"Проверьте оборудование и средства связи, сообщите работодателям и близким", - указано в размещенном в Twitter сообщении ВТО.

Власти республики довели численность военнослужащих, помогающих охранять границу с Белоруссией, до 12 тыс.

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"На границе несут службу уже более 12 тыс. солдат. Мы повысили уровень готовности войск территориальной обороны (добровольческие формирования, сформированные по образцу национальной гвардии - прим. ТАСС). Вместе со службами МВД мы готовы к обороне польской границы", - написал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.

В связи со сложившейся ситуацией правительство Польши приняло решение провести экстренное заседание кризисного штаба с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого. Оно состоится в 13:00 по местному времени (15:00 мск).

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, уже доведя их число до 10 тыс.

Одна десятая границы Литвы с Белоруссией, протяженностью около 680 км, закрыта ограждением из концертины – проволоки с острыми лезвиями, используемой армией, сообщает МВД балтийской республики.

«В настоящее время установлены 68 км концертины. Для того чтобы полностью закрыть наиболее проблемные зоны границы, всего необходимо установить ограждение на участке протяженностью 82 км, осталось сделать это на 14 км», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

На прошлой неделе на границе начали устанавливать четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута проволока.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, 680 км совпадают с Белоруссией. Именно на этой протяженности появится заграждение, перед которым будет пущена дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Работы обойдутся бюджету в 152 млн евро. Власти Литвы надеялись получить финансовую помощь на эти цели по линии ЕС, но получили отказ.

Ранее сообщалось, что проволока появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.

Многочисленная группа беженцев с вещами движется к польско-белорусской границе. Мигранты штурмуют пограничный патруль. Об этом сообщили в Twitter Министерства обороны Польши.

Отмечается, что мигранты бросают в солдат камни, бутылки и палки. На кадрах видно, как несколько мужчин за забором с колючей проволокой агрессивно ведут себя по отношению к снимающим видео.

Миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Ряд стран направил к границам военных и начал строительство стен. По словам Лукашенко, Минск не может сдерживать весь этот поток мигрантов из-за санкционных ограничений, введённых против государства со стороны стран Запада.

Мигранты ушли из Белоруссии и перешли на территорию Польши, усиление вдоль дороги в Гродненской области сняли.

Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли, отчитались белорусские пограничники, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По данным канала, мигранты, которые были в лесу, намерены пойти в Германию.

Источник агентства отметил, что мигранты планировали заранее собраться на границе, они пользуются чатами и мессенджерами, в которых по 4-5 тыс. человек, с помощью этих средств они координируют свои действия.

Ранее руководитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщал, что для обеспечения безопасности на участке с границей привлекались резервные погрангруппы.

При этом беженцы пока не представляют угрозы.

«Мы столкнулись с большим потоком людей, группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей... Речь идет о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы все было безопасно для всех. Мы вынуждены действовать, учитывая, что это большое количество людей. Вместе с тем на текущий момент времени угрозы какой-либо они не представляют», – заявлял Бычковский РИА «Новости».

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что власти Белоруссии пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев. Об этом дипломат сказал в эфире Польского радио.

«Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут жертвы на какой-либо из сторон», — отметил он.

Вавжик выразил мнение, что на границе в скором времени могут произойти трагические события, если белорусская сторона допускает «действия такого рода».

МИД Белоруссии заявил, что Польша предпринимает системные попытки повышать напряженность на белорусско-польской границе.

"Серьезно настораживают системные попытки Варшавы беспочвенно и эпатажно повышать градус напряженности на белорусско-польской границе. Очередное заявление для СМИ о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме" снова является голословным", - говорится в заявлении пресс-службы МИД, распространенном в четверг.

В нем отмечается, что совершенно очевидно, что набор действий со стороны Польши представляет собой "обычную провокацию и системную попытку демонизировать Беларусь" с целью отвлечь внимание мирового сообщества "от своего вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, от грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы".

"Настораживающим является тот факт, что провокации в отношении Беларуси имеют целью создать воинствующий климат в польском обществе, в ЕС и НАТО в целом для оправдания курса польских властей, направленного на милитаризацию страны в угоду сиюминутным внутриполитическим амбициям", - отмечено в заявлении.

В Минске также обратили внимание, что информационные вбросы и создание видимости мнимой военной угрозы нацелены "на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге".

В то же время в МИД Белоруссии заявили, что Минск никогда не провоцировал инциденты на границе с Польшей и что Варшава хочет повысить напряженность ради финансирования. В ведомстве отмечают, что никоим образом не ставят под сомнение право и способность Польши, как и любого другого государства, защищать свои границы, при этом белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе.

"Еще раз призываем польскую сторону смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации", - заключили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Польши.

«Не сомневаемся, что миграционные службы Белоруссии принимают меры, чтобы удержать ситуацию в законном русле. Не сомневаемся, что учитываются беспокойства о переходе мигрантов на нашу территорию», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что «на плечи белорусских властей ложится тяжкий груз».

Ситуация на границы Польши и Белоруссии чрезвычайно серьезная. Об этом 8 ноября сообщил польский военный эксперт Ежи Калицкий.

По его словам, ситуация необычайно серьезна. Ее особо усугубляет неизвестность того, что будет происходить далее. Калицкий отмечает, что также неизвестно, что могут предпринять мигранты под давлением Белоруссии. Эксперт не исключил возможность штурма.

— Таких серьезных ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года, — передает слова Ежи Калицкого РИА Новости.

Германия выступает за единый ответ Евросоюза на ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Речь может идти как о продлении санкций, так и о помощи странам в защите внешних границ. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что Германия обеспокоена ситуацией на границе Польши и Белоруссии. По мнению Зассе, есть доказательства, что Минск отправляет мигрантов к границе.