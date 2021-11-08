Зеленский взял в заложники Байдена

Все больше сигналов о том, что Соединенные Штаты готовят новое обострение вблизи российских границ. Сергей Шойгу предупредил, что в связи с заходом американских кораблей в Черное море «возможны любые провокации». Однако политологи утверждают, что Байдену «эскалация на Украине абсолютно не выгодна». Кто и как заставляет президента США вновь идти на обострение отношений с Россией?

Почти полгода США держали себя в руках. С момента женевской встречи в июне между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом Вашингтон воздерживался от серьезных военно-политических провокаций в адрес России – то есть выполнял свою часть сделки по прекращению дальнейшей эскалации в двусторонних отношениях.

И вот в начале ноября, казалось, воздержание закончилось. В самый разгар украинских военных провокаций в Донбассе два корабля ВМС США (одним из которых является флагман Шестого флота «Маунт Уитни») заходят в Черное море. Демонстрируя свое присутствие, а также посылая значимые военно-политические сигналы украинскому режиму.

«В прифронтовом регионе»

В Москве уже расценили это турне как проверку обороноспособности страны. «Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его. И понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном. И конечно, мы не должны допускать таких вещей», – говорит министр обороны России Сергей Шойгу.

И эксперты согласны с министром в том, что этот визит повышает риски военного столкновения двух стран.

«Усиление американского присутствия в Черном море не способствует укреплению безопасности. Пусть и на временной основе, но все равно наращивается военное присутствие США и стран НАТО в самом конфликтогенном регионе Европы. В самом волатильном регионе, где имеют место военные конфликты. В прифронтовом регионе между РФ и НАТО, где российско-западное соперничество имеет наиболее интенсивный характер. Усиливается риск непреднамеренного военного конфликта между Россией и НАТО, который может стать следствием провокации или случайной трагической ошибки», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

Иначе говоря, если американский корабль будет вести себя как британский эсминец Defender, то есть демонстративно нарушать территориальные воды России в районе Крыма – то Москва способна ответить силой. «Мы в состоянии нанести удар, мы можем нанести удар, но будем ли мы это делать – это вопрос отдельный, это вопрос политического выбора», – заявлял ранее по этому поводу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Конгресс требует

Тогда зачем Вашингтон идет на такой риск? Ставит Россию перед таким выбором? Причины для США лежат скорее в политической плоскости. Администрация Байдена искренне стремится к деэскалации отношений с Москвой – не от большой любви к России, а от понимания того, что второстепенный по значимости конфликт с Москвой не дает Америке возможности сосредоточиться на противостоянии врагу № 1. То есть Пекину.

Однако эту логику американского президента понимают далеко не все в Вашингтоне. Сенаторы и конгрессмены регулярно требуют от Белого дома обозначить готовность защищать украинских союзников от чуть ли не неизбежной «российской агрессии». «Учитывая сосредоточение российских войск на границе с Украиной, мы призываем незамедлительно и оперативно предоставить Украине поддержку в виде разведданных и оружия», – требуют конгрессмены Майк Роджерс и Майк Тернер, возглавляющие республиканцев в двух оборонных структурах Палаты представителей. – Мы также призываем вашу администрацию разместить силы США в Черном море для предотвращения российского вторжения, поскольку ... нельзя игнорировать продолжающиеся угрозы международному праву и украинскому территориальному суверенитету со стороны России».

И игнорировать эти пожелания Байден не может.

Во-первых, потому, что так думают не только республиканцы, но и часть его собственных демократов. Во-вторых, Джо Байден, чей рейтинг в последние месяцы и без того серьезно упал, не хочет, чтобы в прессе о нем писали как о человеке, который принял у Трампа по наследству роль российского шпиона в Белом доме.

Такой сценарий, между прочим, не нужен и России – очевидно, что если Байдена будут третировать за пророссийскость, то: а) он будет вынужден доказывать обратное через антироссийские провокации; б) ему будет крайне сложно «продать» американскому обществу любые договоренности с Москвой, которые могут быть достигнуты в ходе идущих сейчас российско-американских переговоров.

Поэтому эксперты, оценивая политические цели США в истории с заходом американских кораблей в Черное море, призывают говорить не столько о американской агрессии, сколько о попытке сыграть «и нашим, и вашим». Пройти по тонкой грани между капитолийскими русофобами и национальными интересами Америки.

«Причина усиления американского военного присутствия в Черном море двояка. Во-первых, это альтернатива интеграции и вступлению Украины в НАТО. США понимают, что это красная линия для России, поэтому они наращивают военное взаимодействие с Украиной, но при этом не принимают ее в НАТО и не предоставляют ей гарантий безопасности, не распространяют на нее действие 5-й статьи Североатлантического договора. Во-вторых, наращивая свое присутствие в регионе, США создают ситуацию неопределенности перед Россией, которая, с их точки зрения, полезна для сдерживания России в отношении Украины. США как бы создают непонятную ситуацию – будут они воевать за Украину в случае полномасштабной российско-украинской войны или нет. И тем самым якобы создают сдерживающий эффект», – говорит Дмитрий Суслов.

Детям тут не место

В случае, если бы эта игра разыгрывалась между Москвой и Вашингтоном, проблем бы не было. В России тоже понимают правила и вполне могли бы в чем-то подыграть Соединенным Штатам – в случае, если бы те играли по правилам и уважали бы красные линии. То есть, например, американские корабли продемонстрировали присутствие, зашли в грузинские порты, посетили Одессу, не входя при этом в территориальные воды России возле Крыма, а потом, по истечении 21 дня пребывания, удалились бы из акватории согласно Конвенции Монтре. В ответ Москва бы поиграла своими мускулами и обозначила бы свои интересы в регионе. Продемонстрировала бы готовность применить военную силу в случае провокации без каких-либо условностей, экивоков и недомолвок в случае провокаций.

Однако проблема в том, что в эту игру двух взрослых акторов может вмешаться третий – отнюдь не взрослый и не обладающей даже толикой ответственности сверхдержав. А именно Украина, которая сейчас обостряет ситуацию в Донбассе вопреки интересам и даже требованиям Соединенных Штатов.

«Нынешнее обострение ситуации на Украине – это результат, с одной стороны, внутриполитических сложностей администрации Зеленского, которая пытается компенсировать эти сложности обострением внешнеполитической игры и конфронтации с Россией. С другой стороны, оно вызвано недовольством Киева тем курсом, который стала проводить администрация Байдена в отношении украинского конфликта. Курсом на стабилизацию конфронтации с Россией и предотвращение новой полномасштабной эскалации конфликта в Донбассе», – напоминает Дмитрий Суслов.

За последние месяцы Соединенные Штаты не раз и не два посылали Киеву своего рода предупреждения, однако Зеленский эти предупреждения игнорировал. Вплоть до того, что отдал приказ похитить наблюдателя от Луганской народной республики аккурат во время визита в Москву высокопоставленной сотрудницы Госдепа Виктории Нуланд. И логика украинского президента понятна – идти поперек позиции Белого дома, конечно, страшно, но у Зеленского нет иного выхода. Украинский режим в нынешнем виде может существовать только на фоне конфликта между Россией и Западом и отсутствия между ними всяких договоренностей по Украине. Как только будут достигнуты договоренности, режим будет заменен на более адекватный и меньше отвлекающий внимание и ресурсы Соединенных Штатов.

Жертвы пропаганды

Именно поэтому Киев заинтересован в том, чтобы не просто спровоцировать войну в Донбассе, но и втянуть в нее Соединенные Штаты. И в этом плане присутствие военных кораблей НАТО дает ему дополнительные возможности – в том числе и в виде организации каких-то провокаций, связанных с этими кораблями.

Конечно, в Вашингтоне понимают эту игру и осознают, что Москва в провокациях не заинтересована.

«В условиях, когда администрация Байдена стремится сконцентрировать свои ресурсы, силы и внимание на Китае, новая эскалация на Украине ей абсолютно не выгодна. Равно как это невыгодно и России, поскольку эскалация приведет к еще большему усилению российско-западной конфронтации, уменьшению свободы внешнеполитического маневра для Москвы и еще большим санкциям, которые на сегодняшний день качественно не увеличиваются. Единственным выгодополучателем от конфликта станет украинское руководство, поскольку иных способов укрепить свою субъектность, привлечь внимание и решить внутренние проблемы, в том числе экономические, у него нет», – уверен Дмитрий Суслов.