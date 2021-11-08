В Польше объявили боевую готовность из-за мигрантов на границе

Власти Польши усилили охрану границы с Беларусью в ожидании большой группы нелегальных мигрантов. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский в социальной сети Twitter.

Фото: Markus Schreiber/AP Markus Schreiber/AP

По его словам, польская сторона отслеживает ситуацию на границе и "готова к любым сценариям". "Жесткая защита границы - наш приоритет. Мы увеличили число сотрудников пограничной охраны, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности", - отметил министр.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб из-за ситуации на границе.

Напомним, ранее сегодня в Беларуси неподалеку от границы с Польшей заметили большую группу беженцев. По оценкам официального представителя госпогранкомитета республики Антона Бычковского, в ней было свыше тысячи человек, в том числе женщины и дети. Белорусская сторона усилила охрану правопорядка вдоль дороги в Гродненской области, по которой шли мигранты.