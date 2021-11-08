«История жестокости»: Зеленский об освобождении Киева от нацистов

Президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.

Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».

«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.

Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.

«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook.

«Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее, для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.

Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА*.

Как заявил Зеленский, «нацисты были изгнаны» 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом Зеленский не стал озвучивать, о фронтах какой армии идет речь. Он отметил, что Украину освобождали «с помощью партизан, подпольщиков, участников национально-освободительного движения, движения сопротивления», а также «всех, кто сражался с врагом на фронте и в тылу». Следует отметить, что УПА* украинским фронтам Красной Армии не помогала, а воевала с ними.

По словам Зеленского, «истинную свободу и независимость Украина обрела только в 1991-м», но страна «будет всегда поклоняться подвигу всех и чтить память обо всех, кто защищал и защитил ее от нацизма», пишет «Страна.ua».

Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не спорить о Второй мировой войне, которую назвал крупнейшей катастрофой XX века. Заявление опубликовано в Telegram-канале главы государства.

Вторая мировая пришла на украинскую землю в сентябре 1939 года, а в украинскую столицу — 22 июня 1941-го, отметил Зеленский. «Сегодня, в День скорби и чествования памяти жертв войны, мы вспоминаем всех украинцев, которые пострадали от крупнейшей катастрофы ХХ века», — продолжил политик.

Он заявил, что Украина потеряла во Второй мировой войне 10 миллионов человек, 13 миллионов детей не родились из-за войны.

«Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией», — отметил украинский лидер.

Зеленский выразил сожаление, что Вторая мировая до сих пор порождает споры в украинском обществе, была ли она «своей» или «чужой».

«Думаю, нам не о чем спорить», — отметил президент, добавив, что война так или иначе задела каждую украинскую семью.

Он призвал украинцев помнить, что они не только «выжили в той страшной войне», но и затем обрели собственное государство.

Эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который раскритиковал действия СССР при освобождении Киева от нацистов.

Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в контрнаступлении Красной армии участвовали сотни тысяч местных жителей. По словам главы государства, они были плохо вооружены и даже не имели военной подготовки. Зеленский заявил, что простых жителей бросили на верную смерть, даже не поставив на воинский учет.

Президент Украины отметил, что жизнь человека является ценностью для любого государства, но только не для "бездушной машины".

"Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену (500 тысяч жизней – Прим. ред.), потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции", – написал Зеленский.

Историк Буранов рассказал, что освобождение Киева от нацистов в 1943 году – одна из самых успешных операций Красной армии. По словам эксперта, это признавали даже противники Советского Союза.

"Освобождение Киева и всей Украины в целом было одной из самых блестящих операций Красной армии. Если Зеленский этого не понимает, то может прочитать последнюю треть мемуаров немецкого фельдмаршала Манштейна, который командовал нацистскими войсками в том регионе, и даже он, будучи противником, дает высокую оценку действиям Красной армии", – приводит слова Буранова РИА Новости.

Историк подчеркнул, что о стратегической зрелости советского командования говорит и завершение операции в течение нескольких суток. При этом эксперт признал, что потери Красной армии при освобождении Украины составляли от 800 тысяч до миллиона бойцов. Однако, отметил Буранов, в военных действиях погибли представители всех республик СССР.

"Делая такие заявления, Зеленский пытается следовать современной конъюнктуре, сложившейся в его стране, но у него вряд ли из этого что-то выйдет, потому что история Великой Отечественной войны, в том числе и для президента Украины, – это история семей, сложно будет ее переписать", – заключил Буранов.

Президент Украины Владимир Зеленский своеобразно поздравил украинцев с 78-й годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Многие пользователи соцсетей возмутились высказыванием президента Украины.

В своем поздравлении он ни разу не упомянул Красную армию, однако при этом обвинил советское правительство в многочисленных жертвах освободителей столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков.

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что сохранение памяти о героизме наших предков зависит от самодостаточности и силы России во всех сферах. Так президент ответил на вопрос Леонида Нечепуренко из Ставрополя, который поинтересовался, как страна должна реагировать на попытки провести ревизию истории Второй мировой войны.

Чтобы не допустить переписывания истории, нам нужно быть самодостаточными и сильными во всех отношениях. Прежде всего в экономическом плане. Граждане должны понимать, как и куда двигается страна, как она развивается. Нам есть чем гордиться. Что касается Великой Отечественной войны, мы вскрываем архивы, публикуем материалы. Переписывание истории делается в угоду сиюминутной политической конъюнктуре и пойдет во вред тем, кто это делает, - отметил Владимир Путин.

По словам главы государства, желание некоторых стран героизировать нацизм не приведут ни к чему хорошему.