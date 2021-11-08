На Украине произошла резня из-за языка

В Запорожской области неизвестный убил 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько. О трагедии рассказал в Facebook отец молодого человека Олег Балабатько, местный бизнесмен.

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По словам мужчины, на сына напал пьяный житель Луганска из-за того, что Николай говорил на украинском языке. Он позвал парня выяснять отношения и впоследствии нанес ему несколько ножевых ранений.

Отец рассказал, что после удара ножом его сын держался рукой за сердце, после чего упал. Он добавил, что на месте был полицейский, который пытался оказать мужчине помощь. В полиции Запорожской области пока не прокомментировали данный инцидент.

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