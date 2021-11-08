В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

На Украине произошла резня из-за языка

Lenta.ru
19 минут назад

В Запорожской области неизвестный убил 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько. О трагедии рассказал в Facebook отец молодого человека Олег Балабатько, местный бизнесмен.

На Украине произошла резня из-за языка
Фото: ТАССТАСС

По словам мужчины, на сына напал пьяный житель Луганска из-за того, что Николай говорил на украинском языке. Он позвал парня выяснять отношения и впоследствии нанес ему несколько ножевых ранений.

Отец рассказал, что после удара ножом его сын держался рукой за сердце, после чего упал. Он добавил, что на месте был полицейский, который пытался оказать мужчине помощь. В полиции Запорожской области пока не прокомментировали данный инцидент.

На Украине признали провал в борьбе с русским языком

В конце октября сообщалось, что в Киеве епископ раскольнической «Православной церкви Украины» избил соседей по многоквартирному дому. По информации СМИ, конфликт разгорелся из-за громкого лая собаки соседей. Епископ напал на хозяйку питомца на улице и стал бить ее. Женщина объяснила, что даже не успела среагировать.

Затем священнослужитель накинулся на супруга соседки, который пришел, чтобы разобраться в произошедшем и помочь жене. По словам киевлян, во второй раз причиной агрессии стал русский язык, на котором они говорили. «Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать?», — процитировала пострадавшая епископа.

В мире,СБУ,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители