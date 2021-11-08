В Греции врачи тайно кололи вакцину антипрививочникам

Местные антиваксеры платили медикам по 400 евро за укол физраствором, чтобы получить сертификат о вакцинации от COVID-19.
Врачи брали деньги, но вводили таким пациентам препарат Pfizer, сообщает греческий телеканал Mega TV.
Всего более 100 тысяч человек в Греции получили поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но использовали настоящую вакцину, чтобы избежать неприятностей на работе. В местном МВД подтвердили наличие такой проблемы, отметив, что пациентов с поддельными сертификатами всё же менее 100 тысяч.