В Греции врачи тайно кололи вакцину антипрививочникам

Всего более 100 тысяч человек в Греции получили поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но использовали настоящую вакцину, чтобы избежать неприятностей на работе. В местном МВД подтвердили наличие такой проблемы, отметив, что пациентов с поддельными сертификатами всё же менее 100 тысяч.