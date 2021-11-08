В Раде обвинили США в предательстве

США предали Украину, заявил депутат рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России, передает газета «Известия».
По его словам, главные предательства всегда исходят от своих. Так он прокомментировал словам Милли о формировании новой триполярной системы мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине.
«И сказана эта крамола на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи Сороса», — написал украинский парламентарий 8 ноября на странице в Facebook.