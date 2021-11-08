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В Раде обвинили США в предательстве

Газета.Ruиещё 3
34 минуты назад

США предали Украину, заявил депутат рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России, передает газета «Известия».

В Раде обвинили США в предательстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, главные предательства всегда исходят от своих. Так он прокомментировал словам Милли о формировании новой триполярной системы мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине.

«И сказана эта крамола на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи Сороса», — написал украинский парламентарий 8 ноября на странице в Facebook.

В мире,Марк Милли,Вадим Рабинович,газета "Известия",
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