Зеленский: СССР «неправильно» освободил Киев от нацистов

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал руководство СССР за «неправильное», по его мнению, освобождение Киева от нацистов в 1943 году. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
«Жизнь человека — наивысшая ценность. Это аксиома. Это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек — просто горючее. Ресурс. Маленькое насекомое, гибели которого "могучее" государство не заметит. А если речь идет не об одном, а о 500 тысячах жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? <…> Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции…» — написал президент Украины.
По словам политика, в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые были плохо вооружены и не имели военной формы. Их, по словам Зеленского, «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook подверг критике главу государства.
«Он написал "поздравление" с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на "бездушности" командования советских войск», — написал депутат.
Он назвал показательным процесс изменения политических взглядов президента, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а сейчас критикует советскую власть за освобождение Киева.