Зеленский: СССР «неправильно» освободил Киев от нацистов

«Жизнь человека — наивысшая ценность. Это аксиома. Это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек — просто горючее. Ресурс. Маленькое насекомое, гибели которого "могучее" государство не заметит. А если речь идет не об одном, а о 500 тысячах жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? <…> Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции…» — написал президент Украины.