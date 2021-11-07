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При покушении на премьер-министра Ирака пострадали 10 человек

runews24.ruиещё 10
2 часа назад

При покушении на премьера Ирака пострадали 10 человек
Фото: ReutersReuters

Al-Hadath опубликовал кадры последствий атаки заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. «Комерсантъ», со ссылкой на телеканал, сообщает, что во время взрыва пострадали десять сотрудников службы охраны. О серьёзности полученных ими травм не говориться.

Напомним, неудавшееся покушение на премьер-министра Ирака с помощью БПЛА произошло в ночь на 7 ноября. Сам Мустафа аль-Казыми не пострадал, о чём сообщил в аккаунте в Twitter. Силовые структуры позднее заявили, что премьер находится в безопасном месте.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают произошедшее «очевидным террористическим актом» и предложили помощь в расследовании нападения.

«Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения», - цитирует «Комерсантъ» слова Прайса.

США подтвердили приверженность иракским партнёрам, заявив, что они вместе с правительством и народом Ирака.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна радикальная группировка.

В мире,Газета "Коммерсантъ",
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