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Апелляционный суд США заблокировал законопроект Байдена

Газета.Ruиещё 3
47 минут назад

Апелляционный суд Соединенных Штатов заблокировал законопроект президента США Джо Байдена о введении обязательной вакцинации от коронавируса среди сотрудников американских компаний со штатом не менее 100 человек, сообщает Reuters.

Апелляционный суд США заблокировал законопроект Байдена
Фото: REUTERS/Mike SegarREUTERS/Mike Segar

В судебном заключении было указано, что обязательная вакцинация от коронавируса или, как альтернатива, еженедельное тестирование может столкнутся с "серьезными законодательными и конституционными" противоречиями с законом. Ранее штат Флорида подал иск в суд на президента США Джо Байдена, NASA и ряд должностных лиц в администрации Белого дома за "незаконное" требование вакцинировать сотрудников компаний-подрядчиков.

Иск подали генеральный прокурор Флориды Эшли Муди и губернатор Рон Десантис. В нем указано, что NASA и другие агентства "часто заключают контракты с Флоридой, имеют текущие договорные отношения со штатом и поэтому будут стремиться навязать незаконные требования администрации Байдена к Флориде".

В мире,COVID-19,Рон Десантис,Джозеф Байден,NASA,Reuters,
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