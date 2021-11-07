Апелляционный суд США заблокировал законопроект Байдена

Апелляционный суд Соединенных Штатов заблокировал законопроект президента США Джо Байдена о введении обязательной вакцинации от коронавируса среди сотрудников американских компаний со штатом не менее 100 человек, сообщает Reuters.

Фото: REUTERS/Mike Segar REUTERS/Mike Segar

В судебном заключении было указано, что обязательная вакцинация от коронавируса или, как альтернатива, еженедельное тестирование может столкнутся с "серьезными законодательными и конституционными" противоречиями с законом. Ранее штат Флорида подал иск в суд на президента США Джо Байдена, NASA и ряд должностных лиц в администрации Белого дома за "незаконное" требование вакцинировать сотрудников компаний-подрядчиков.