Оппозиция в Грузии поставила ультиматум властям

Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на госпитализацию экс-президента республики Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, в противном случае ее представители призовут к масштабному митингу 8 ноября в Тбилиси на площади Свободы. Об этом в субботу сообщил глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на митинге в поддержку Саакашвили у тюрьмы города Рустави.

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"Мы даем властям 24 часа, чтобы они доставили его (Саакашвили - прим. ТАСС) в гражданский госпиталь. У Бидзины Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - прим. ТАСС) есть 24 часа, чтобы принять здравое решение и перевезти Михаила Саакашвили туда, где его здоровье и жизнь будут [в безопасности]. Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 (19:00 мск) соберемся на площади Свободы [в Тбилиси] всей Грузией", - сказал Мелия.

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Митинг у стен руставской тюрьмы прошел в субботу. В акции приняли участие несколько сотен человек. На месте дежурили усиленные наряды полиции, вход в пенитенциарное учреждение был закрыт специальными металлическими заграждениями. По завершении митинга несколько участников разбили палатки у здания тюрьмы и заявили, что намерены ночевать в них.

Саакашвили 1 октября 2021 года задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты категорически против этого и настаивают на отправке осужденного в частную клинику. Сторонники экс-президента на протяжении месяца проводят в Рустави акции и митинги в его поддержку.