У тюрьмы в Рустави начали ставить палатки

Участники митинга в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который проходит у стен пенитенциарного учреждения города Рустави, где отбывает наказание бывший грузинский лидер, стали устанавливать палатки. Трансляцию демонстрации в прямом эфире ведет грузинский телеканал Mtavari Arxi.

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Митингующие планируют ночевать в палатках около тюрьмы. Они заявляют, что не разойдутся по домам, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу, как предлагает Минюст. В акции участвуют порядка нескольких сотен человек. На месте дежурят усиленные наряды полиции. Вход в пенитенциарное учреждение огражден специальными металлическими заборами. По данным телекомпании "Формула", в здании тюрьмы находятся сотрудники Департамента по особым заданиям МВД.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке в частную клинику. Сторонники экс-президента на протяжении месяца проводят в Рустави акции и митинги в его поддержку.