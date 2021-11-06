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Украину предупредили о скором банкротстве

Газета.Ruиещё 1
51 минуту назад

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за неподъемных цен на газ 91% украинских предприятий не в состоянии продолжать работу и в скором времени разорятся. Об этом он рассказал в эфире канала Newsone.

Украину предупредили о скором банкротстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Суслова, предприятия получают очень большие счета за топливо – около 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей) и для 91% это слишком дорого.

«Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами», — отметил экономист.

Он подчеркнул, что в случае разорение компаний могут привести к сокращению налоговых поступлений в бюджет страны, росту безработицы и социальной напряженности.

На Украине нашли тайные миллиарды кубометров газа

Суслов указал на то, что властям придется еще и выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

По данным опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, основной проблемой на Украине граждане страны считают низкие зарплаты и пенсии (38%). Второе место в антирейтинге занимает продолжающийся конфликт на Донбассе (32%).

В мире,Виктор Суслов,
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