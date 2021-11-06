Киев счел умерших российских артистов угрозой нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало список лиц, которые «составляют угрозу национальной безопасности» страны. В нем числятся десять российских артистов, которых уже нет в живых.

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Последний раз список обновили 4 ноября, однако вышеуказанные имена не вычеркнули.

Попавшие в данный список лица не могут попасть на Украину, там в их отношении действуют санкции.