Киев счел умерших российских артистов угрозой нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало список лиц, которые «составляют угрозу национальной безопасности» страны. В нем числятся десять российских артистов, которых уже нет в живых.
Это оперная певица Ирина Богачева, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Борис Клюев, Василий Лановой, Олег Табаков, Владимир Меньшов и Элина Быстрицкая, а также режиссеры Борис Грачевский и Станислав Говорухин.
Последний раз список обновили 4 ноября, однако вышеуказанные имена не вычеркнули.
Попавшие в данный список лица не могут попасть на Украину, там в их отношении действуют санкции.
3 ноября в список был внесен российский юморист Максим Галкин.