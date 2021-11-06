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Украина внесла в «черный список» десять умерших российских артистов

Ювелина Бернст
51 минуту назад

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало список лиц, которые «составляют угрозу национальной безопасности» страны. В нем числятся десять российских артистов, которых уже нет в живых.

Киев счел умерших российских артистов угрозой нацбезопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это оперная певица Ирина Богачева, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Борис Клюев, Василий Лановой, Олег Табаков, Владимир Меньшов и Элина Быстрицкая, а также режиссеры Борис Грачевский и Станислав Говорухин.

Последний раз список обновили 4 ноября, однако вышеуказанные имена не вычеркнули.

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Попавшие в данный список лица не могут попасть на Украину, там в их отношении действуют санкции.

3 ноября в список был внесен российский юморист Максим Галкин.

В мире,Ирина Богачева,Элина Быстрицкая,Борис Клюев,Максим Галкин,Борис Грачевский,Василий Лановой,Валентин Гафт,Владимир Меньшов,Иосиф Кобзон,Станислав Говорухин,Олег Табаков,Минкультуры,
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