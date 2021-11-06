США обратились к ЕС из-за «усиления агрессии России против Украины»

США обратились к Европейской службе внешних связей из-за якобы наращивания российских военных сил возле украинской границы. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, Соединенные Штаты также обратились в министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.
США поделились сведениями о передвижении российских войск, пишет газета. Вашингтон обеспокоен растущим потенциалом эскалации из-за якобы концентрации войск РФ на границе с Украиной.
В американском посольстве в Берлине заявили, что поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины «перед лицом российской агрессии» непоколебима.
Также сообщается, что на полях саммита G20 в Риме президента США Джо Байдена призвал исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель усилить давление на Россию в связи с «Северным потоком - 2».
На днях иностранные СМИ со ссылкой на фотографии со спутника сообщили о том, что Россия стягивает военную технику к границе с Украиной. Пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков утверждает, что данная информация является вбросом.