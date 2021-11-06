США обратились к ЕС из-за «усиления агрессии России против Украины»

США обратились к Европейской службе внешних связей из-за якобы наращивания российских военных сил возле украинской границы. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

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По данным издания, Соединенные Штаты также обратились в министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.

США поделились сведениями о передвижении российских войск, пишет газета. Вашингтон обеспокоен растущим потенциалом эскалации из-за якобы концентрации войск РФ на границе с Украиной.

В американском посольстве в Берлине заявили, что поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины «перед лицом российской агрессии» непоколебима.

Также сообщается, что на полях саммита G20 в Риме президента США Джо Байдена призвал исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель усилить давление на Россию в связи с «Северным потоком - 2».