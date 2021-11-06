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На Украине начали готовиться к отключениям света

Елена Прошина
33 минуты назад

Украинские власти начали готовиться к веерным отключениям электричества в стране, сообщил на своей странице в Facebook экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны и бывший глава Минфина Александр Данилюк.

На Украине начали готовиться к отключениям света
Фото: РамблерРамблер

В соцсети он показал фотографию с объявлением для жителей села Подгайное в Киевской области, из которой следует о плановых отключениях электричества в ноябре. По словам политика, такие объявления начали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей.

Так, начиная с 17 ноября, через день будут отключать электричество с восьми утра до 18 часов. Данилюк напомнил, как в девяностых годах прошлого века происходили веерные отключения света на фоне того, как власти «боролись с нехваткой энергоносителей». «Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. Вполне вероятно, что такой режим будет введен по всей стране. Вэлкам ту 90-е», — написал Данилюк.

Как считает бывший министр, такая мера приведет к остановке промышленных предприятий. Политик отметил, что хотел бы услышать объяснения от главы государства, почему власти не закупили газ летом по доступной цене.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на Украине наступил энергетический кризис и нынешняя власть не готова обеспечить население страны энергоресурсами.

В мире,Александр Данилюк,Виктор Медведчук,Минфин,
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